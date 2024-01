Palermo, Soleri può partire in direzione Catanzaro: in entrata si pensa a Sansone

Il Palermo potrebbe perdere Edoardo Soleri. Attaccante amatissimo dalla piazza, ma non imprescindibile per Corini. Il Catanzaro ha già avviato i contatti con il club di viale del Fante e la trattativa è nel vivo. Al momento, quella calabrese è la squadra che sta approfondendo più di ogni altra il dialogo coi siciliani, ma il centravanti romano ha altri estimatori in serie B. Come il Pisa, che ha già provato a prenderlo questa estate. Soleri ama Palermo, ma potrebbe anche palesare la voglia di cambiare aria visto lo scarso minutaggio fin qui. Solo una partita da titolare, poi ben 11 presenze tutte da subentrato.

Un solo gol, quello segnato a Reggio Emilia contro la Reggiana, alla seconda giornata di campionato. In uscita, l’altro nome forte è quello di Jacopo Segre, cercato dalla Salernitana del nuovo direttore sportivo Walter Sabatini (ex Palermo). Difficile che i rosanero possano privarsi di un giocatore così importante, capace di segnare ben 4 gol in campionato fin qui (già eguagliato il dato della scorsa stagione). Insomma i siciliani non cederanno sicuramente Segre in questa sessione invernale di calciomercato, mentre il futuro di Marconi è molto incerto. Il difensore centrale ha tantissime richieste in serie B, su tutti il Sudtirol che potrebbe presto formulare offerte ufficiali.

In serie C, la Triestina è la squadra che lo segue con maggiore attenzione anche se per ora risulta soltanto un sondaggio. Ha squillato eccome, invece, il telefono del Palermo per il capitano Matteo Brunori. Era l’Empoli di Andreazzoli, che chiedeva informazioni sull’attaccante italo-brasiliano. Un contatto dalla serie A c’è stato, come raccolto da nostre informazioni, ma il Palermo non ha intenzione di cedere quello che è al momento il capocannoniere della squadra a quota 7 gol in campionato. Leader tecnico e capitano, non c’è alcuna possibilità che parta già a gennaio. Senza dimenticare che Brunori ha un contratto con i rosanero valido fino al 2027. In entrata, la lista di nomi è importante.

Oltre ai già menzionati Zerbin, Caso, Dickmann e Diakitè, la dirigenza rosanero avrebbe messo nel mirino anche Nicola Sansone del Lecce. L’attaccante, ala di destra o di sinistra, non ha trovato fin qui molto spazio con D’Aversa: soltanto 2 presenze da titolare e 9 da subentrato, con 1 gol e due assist nel campionato di serie A. E’ certo che il Palermo cerchi ulteriore linfa sugli esterni del tridente; il nome più quotato in queste ore è quello di Giuseppe Caso, per cui presto potrebbe partire una vera e propria trattativa con il Frosinone, che vorrebbe cederlo a titolo definitivo.

La concorrenza è tanta, visto che il giocatore ha tanti pretendenti in serie B, ma il Palermo può giocarsi le sue carte. Per Zerbin del Napoli, invece, la formula potrebbe anche essere quella del prestito secco o con diritto di riscatto a determinate condizioni. L’ingresso di un nuovo esterno complica la posizione di almeno uno tra quelli già in rosa. Il più sacrificabile in questa direzione sembra essere Nicola Valente più che uno tra Francesco Di Mariano e Leonardo Mancuso. Per lui parlano i numeri: 1 presenza da titolare e 9 da subentrato, con 3 assist all’attivo. Quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto alla grande, ma non basterà per trattenerlo, qualora si dovesse presentare la giusta occasione per lui e per il Palermo. Telefoni che scottano e dialoghi già serrati; il calciomercato è entrato nel vivo