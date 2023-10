Palermo, anche Lund torna in gruppo dopo gli impegni con la nazionale

Il Palermo ha proseguito la preparazione in vista del match contro lo Spezia, in programma al Barbera lunedì 23 ottobre alle 20.30. In gruppo è tornato anche Kristoffer Lund dopo gli impegni con la nazionale statunitense. È stato l’ultimo dei nazionali a rientrare: ieri era stato il turno di Desplanches e Vasic.

I rosanero, a Torretta, hanno svolto un'attivazione tecnica e circuito metabolico, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Agli ordini di Eugenio Corini, che contro i liguri avrà la risposta che si attendeva dal suo pubblico. Sono già oltre 20 mila gli spettatori, tra paganti e abbonati, che assisteranno al posticipo contro la squadra di Alvini. Ancora 3 giorni a disposizione per acquistare il proprio tagliando. Obiettivo superare i 26.007 del match contro il Cosenza. Un traguardo che può essere raggiunto, un entusiasmo che cresce di ora in ora.

Dal Renzo Barbera, passeranno 3 delle prossime 4 partite in programma, compreso il recupero di giorno 8 novembre contro il Brescia. Le altre altre gare saranno quelle contro Spezia, Lecco, e Cittadella, tutte davanti al proprio pubblico. Nel mezzo la trasferta contro la Sampdoria di Andrea Pirlo, allo Stadio Luigi Ferraris. Un altro mini tour de force con la squadra quasi al completo. Corini ha infatti recuperato Francesco Di Mariano ma ha ancora ai box Buttaro e Coulibaly.