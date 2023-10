La difesa del Palermo tra le migliori d'Europa: presi meno gol di Inter, City e Bayern

C’è un dato che più di tutti è in grado di riassumere i miglioramenti del Palermo in questa stagione. È quello relativo ai gol subiti: soltanto 4 in ben otto partite. Solo il Brescia ha fatto meglio a quota 2 ma con ancora altrettante gare da giocare, di cui una proprio contro i rosanero. Virtualmente, quindi, quella di Eugenio Corini è la miglior difesa della serie B, e non solo. Confrontando il dato con i 5 maggiori campionati europei, emerge addirittura che quella rosanero sia la seconda retroguardia meno perforata d’Europa.

Soltanto il Psv in Olanda, nelle Eredivise, dopo 8 turni disputati, ha fatto meglio con 2 gol subiti. In Premier League Arsenal e Manchester City hanno subito 6 gol, mentre il Tottenham primo in classifica addirittura 8. In Bundesliga, pur con una gara in meno rispetto ai rosanero (7), nessuno è riuscito a fare meglio: 6 le reti subite dal Bayern Leverkusen, idem per il Bayern Monaco, mentre ne ha incassate 8 lo Stoccarda secondo in classifica e 8 anche il Borussia Dortmund. Anche il Liga, chi subisce meno gol è il Real Madrid, a quota 6 reti incassate anche se con una partita in più rispetto al Palermo.

Il Girona, squadra che sta stupendo tutti in Spagna e che fa parte della Galassia City Group, ha subito ben 11 reti ed è in seconda posizione. Il Barcellona di Xavi ha già incassato invece 10 gol, sempre in nove partite. In generale, meglio del Palermo in difesa fa solo il Psv in Olanda, come detto, mentre a pari rendimento ci sono Nizza (4) in Ligue 1 (Francia), Az Alkmaar e Twente nelle Eredivise (Olanda). In Primeira Liga, massimo campionato portoghese, il Porto ha la miglior difesa del campionato ma ha subito 6 gol in 8 partite, due in più rispetto al Palermo, mentre Benfica e Sporting Lisbona sono a quota 7. Fa bene, ma non quanto i rosanero, anche il Casa Pia, sempre in Portogallo, con 7 gol incassati.

Nemmeno in serie A, ci sono squadre che hanno subito meno del Palermo con lo stesso numero di partite giocate. L’Inter ha infatti la miglior difesa della competizione ma con 5 gol presi, seguono poi Juventus (6), Bologna (6) Milan (8), Atalanta (8). Il Palermo ha chiuso la saracinesca. La difesa rosanero adesso è anche un po’ internazionale. I numeri sono incredibili. L’obiettivo, è continuare a stupire.