Palermo, Di Mariano e Buttaro ancora ai box: con lo Spezia non ci saranno

Dopo i recuperi di Mateju e Valente, sono le condizioni di Francesco Di Mariano e Buttaro a destare ancora qualche perplessità. Ad oggi, entrambi non sarebbero pronti a scendere in campo contro lo Spezia ma la prossima settimana potrebbe essere quella del rientro in gruppo. D’obbligo, usare il condizionale anche se filtra ottimismo. Oggi (15 ottobre), intanto, lavoro a Torretta per il Palermo.

L’ultimo allenamento prima della settimana che porterà alla sfida contro i liguri in programma lunedì 23 ottobre allo stadio Renzo Barbera. Domani e dopodomani, invece, il club ha concesso due giorni di risposo alla squadra, prima di riprendere con gli allenamenti ufficialmente mercoledì. I rosanero hanno svolto un'attivazione e torello ed una partita a campo ridotto quest’oggi a Torretta. Valente si è allenato in gruppo , così come Mateju. L’ex esterno della Carrarese potrebbe trovare spazio quindi a partita in corso. Manca dal 2 settembre scorso, quando al Barbera si giocava Palermo-Feralpisaló ed entró al posto di Insigne (infortunatosi in quella occasione). Poi il problema all’adduttore che lo ha tenuto fuori per ben 4 turni di campionato.

Difficilmente Corini lo schiererà dall’inizio ma ci sono buone possibilità che entri a gara in corso. Quello contro lo Spezia sarà il secondo match dopo la sosta. Il primo i rosanero lo giocarono, e vinto, ad Ascoli per 0-1 (gol di Mancuso allo scadere). Nelle Marche, Brunori e compagni interruppero altresì il tabù delle gare giocate (e mai vinte) dopo la sosta nell’intera stagione scorsa.