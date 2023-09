SumUp sponsor ufficiale del Palermo: opera nel settore dei pagamenti digitali

SumUp, azienda del settore dei pagamenti digitali, sarà lo sponsor ufficiale del Palermo Football Club nella stagione calcistica 2023/2024. La sponsorizzazione prevede la visibilità del brand SumUp nello stadio Renzo Barbera e all’interno di appositi spazi pubblicitari messi a disposizione dalla società calcistica, nonché la possibilità per SumUp di organizzare eventi o altri format promozionali in collaborazione con i calciatori del Palermo e di concordare l’utilizzo del marchio del club per le proprie attività di marketing e comunicazione.

Dice Marc-Alexander Christ, Co-founder di SumUp: «La Sicilia rappresenta un focus fondamentale per SumUp. La partnership con il Palermo FC mira a rafforzare la nostra presenza locale dove, tra le ambizioni di crescita, c’è quella di potenziare la collaborazione con i commercianti siciliani attraverso la creazione di offerte personalizzate per il loro business. In questo ci aiuterà legare il nostro nome a quello del Palermo FC, squadra storica che ha una relazione salda con i tifosi e un’ottima reputazione anche a livello globale. Da luglio 2022, infatti, il Club è parte del City Football Group, una delle holding sportive più importanti al mondo: questa collaborazione permette quindi a una realtà internazionale come SumUp di espandere i propri obiettivi nel contesto territoriale siciliano, allo stesso tempo con lo sguardo rivolto ai mercati al di fuori dell’Italia e dell’Unione Europea».

Commenta l’amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini: «Siamo orgogliosi di condividere parte del nostro percorso con SumUp, con cui condividiamo la visione, con una spiccata tendenza all’innovazione e l’orientamento all’efficienza per creare sempre più opportunità di crescita dell’intero sistema. La collaborazione con un operatore di livello globale come SumUp è un ulteriore passo verso lo sviluppo del brand Palermo verso scenari internazionali».