Palermo, dopo l'allenamento due giorni di riposo per i giocatori: poi testa all'Ascoli

Dopo la vittoria contro la Feralpisalò Eugenio Corini concede due giorni di riposo ai suoi ragazzi. Il Palermo si è allenato a Torretta questa mattina e riprenderá gli allenamenti mercoledì 6 settembre. Programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che ieri hanno disputato più di 45 minuti di gioco. Il resto del gruppo ha svolto un'attivazione tecnica e circuit training in palestra ed un'esercitazione tecnica da cross laterale.

Sette punti frutto di un pareggio e due vittorie per i siciliani che chiudono questo mini-ciclo di partite prima della sosta. Al terzo posto in classifica aspettando le altre gare del pomeriggio. Bisogna tener conto, tuttavia, anche del match che i rosanero dovranno recuperare: contro il Brescia, squadra ripescata dopo l’esclusione della Reggina, valido per la seconda giornata del campionato di serie B. Non c’è ancora una data ufficiale ma dovrebbe disputarsi ad ottobre, al Renzo Barbera.

Potenzialmente, Brunori e compagni sarebbero quindi potuti essere a quota 10 punti, come il Parma primo in classifica. Dopo la pausa nazionali, il Palermo tornerà a giocare in campionato, in trasferta, contro l’Ascoli il 16 settembre. Obiettivo confermarsi big della serie B e restare in alto in classifica.