Verso Reggiana-Palermo, cauto ottimismo per il recupero di Aurelio

“Dobbiamo essere cauti”. Queste erano state le parole di Corini dopo l’amichevole vinta contro il Melita, sul recupero di Aurelio. Nella seduta di oggi, il terzino ex Pontedera si è allenato parzialmente in gruppo.

Nei prossimi giorni, Corini proverà a “sperimentare” dei carichi di lavoro per capire effettivamente se il giocatore è pronto per la trasferta di Reggio Emilia, in programma martedì sera. Se non dovesse farcela, al suo posto potrebbe giocare Kristoffer Lund, entrato nell’amichevole di giovedì contro la squadra maltese.

“Ha sofferto il caldo, dobbiamo gestirlo”, aveva detto Eugenio Corini in sala stampa. Chissà però che martedì non sia l’occasione per gettarlo nella mischia. In pole c’è Aurelio, che durante il ritiro ha accusato qualche acciacco fisico, ma il danese resta pronto e, come detto in sede di presentazione, non vedrebbe l’ora di scendere in campo per dimostrare le sue qualità.