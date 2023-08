Palermo: vicina la cessione di Damiani alla Juve di C, sondaggi per Jagiello e Florenzi

Il Palermo lavora sul mercato in uscita. Samuele Damiani, centrocampista riscattato dall’Empoli la scorsa estate, è vicinissimo alla Juventus Next Gen in serie C.

I due club lavorano intensamente da giorni per arrivare a un accordo definitivo. Oggi l’intesa è vicinissima. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Una buona opportunità per Damiani che potrà entrare nel “circolo” Juventus e mettersi in mostra in Lega Pro ma sotto la lente d’ingrandimento dei dirigenti della prima squadra, sempre attenti alla crescita dei calciatori della Next Gen.

Operazione vicina alla chiusura, con il Palermo che libera dunque un altro slot e che piazzerà con ogni probabilità un altro colpo a centrocampo dopo Henderson, che firmerà all’inizio della prossima settimana (lui, come Federico Di Francesco dal Lecce).

I nomi sul taccuino della dirigenza sono Aldo Florenzi del Cosenza e Filip Jagiello del Genoa. Sondaggio per il primo, dialoghi avviati per il secondo. Non sarà un’operazione facile ma il Palermo ci proverà, cercando di sbaragliare la concorrenza. Lo scorso anno 34 presenze con il grifone e 4 gol per un totale di 1397 minuti. Anche una presenza in serie A all’esordio con la Fiorentina (partita persa dai rossoblu per 4-1). Se convinto e “coccolato”, il 26enne polacco potrebbe anche decidere di ritornare in serie B con un progetto ambizioso come quello rosanero.

Per Florenzi i rosanero hanno effettuato soltanto un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Ad oggi non facile, visto che sul ragazzo ci sono anche Bari in B e Sassuolo e Frosinone in A. Ancora qualche giorno (ci sarà tempo fino alle 20 di giorno 1 settembre) per piazzare un ultimo colpo di mercato e iniziare con decisione la scalata verso la serie A.