Palermo, cresce lentamente il numero degli abbonati: sottoscritte 11.209 tessere

Salgono a 11.209 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi del Palermo per la stagione appena iniziata, un andamento lento e ancora lontano dalle 11.465 tessere sottoscritte nello scorso campionato. Dalla vigilia del match di Bari ad oggi si registrano altri 202 abbonamenti e la società, che ancora non ha ufficializzato la data di chiusura della campagna, spera che la trasferta di Reggio Emilia e i possibili nuovi acquisti possano dare un'accelerata.

Per raggiungere e superare gli 11.465 abbonati della stagione 2022/23 mancano soltanto 256 tessere, un obiettivo al quale pian piano i tifosi si stanno avvicinando e la stessa società, attraverso i canali social, sprona i tifosi "Non fermiamoci!". Le tessere sono sottoscrivibili sia online su palermofc.vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket, compreso il punto vendita Vivaticket “Siamo Aquile Bar e Store” all’interno dello Stadio Renzo Barbera.

Per quanto riguarda i prezzi, in curva 210 euro (intero), 165 (Under e over 65) e 145 per gli under 16; 300 euro, 235 e 180 per la gradinata (anello superiore) rispettivamente intero, over e under 65 e under 16; nell’anello inferiore, invece, sono leggermente più alti: 370 (intero), 300 (under e over 65) e 235 (under 16). Si passa poi in Tribuna Laterale dove il prezzo intero è di 580 euro, mentre 460 e 360 per under e over 65 e per under 16; in Tribuna Centrale 850 euro (intero), 650 (under e over 65) e 500 (under 16). In Tribuna Centralissima addirittura 1250 euro (intero), 950 (over e under 65) e 710 euro per gli under 16.