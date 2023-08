Palermo, debutto in campionato al Barbera il 2 settembre con la Feralpisalò

Il Palermo tornerà a giocare ufficialmente al Barbera giorno 2 settembre alle ore 18.30 contro la Feralpisalò. Lo ha reso noto la Lega serie B tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

La squadra di Corini riassaporerà dunque il campo di casa a distanza di circa tre mesi e mezzo. L’ultima volta, risale infatti al 20 maggio, era la 38esima giornata di campionato contro il Brescia (2-2). Il Palermo avrebbe dovuto giocare nel proprio stadio contro la Reggina, nel match valido per il secondo turno del campionato di serie B, ma il quadro delle 20 squadre della competizione non è ancora completo e proprio gli amaranto resteranno esclusi con ogni probabilità (il club ha perso i ricorsi presentati ad ogni grado di giudizio).

Alla terza giornata, invece, come da alternanza regolare del campionato, i rosanero giocheranno in trasferta a Reggio Emilia contro la Reggiana, quindi proprio l’impegno contro la squadra di Vecchi a seguire.

Al Barbera il Palermo tornerà soltanto all’inizio del prossimo mese, dunque, almeno in sede di gara ufficiale. La società, come è noto, ha però organizzato un’amichevole contro il Melita (squadra della seconda divisione maltese) in programma giovedì 24 agosto. Un’iniziativa importante per non far perdere ai calciatori il regolare alternarsi fra casa e trasferta. Ma la “X”, il segno con il quale la Lega ha deciso di indicare la squadra ignota che prenderà parte al prossimo campionato, ha “colpito” i siciliani proprio alla seconda giornata, facendo slittare il tanto atteso esordio davanti ai propri tifosi.

Nel comunicato, la Lega ha contestualmente reso noti tutti i giorni e gli orari della quarta giornata. Quattro partite sabato 2 settembre e altrettante la domenica: alle 18.30 Palermo-Feralpisalò, Modena-Pisa, Parma-Reggiana e Sudtirol-Ascoli. Domenica 3 settembre Cremonese-Sampdoria, Spezia-Como e Ternana-Bari alle 18.30, mentre chiuderà la giornata il posticipo serale (20.45) Cittadella-Venezia.