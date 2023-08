Palermo, la voglia di rivincita di Vasic dopo Bari: "Rammaricato ma felice ed orgoglioso"

Puoi anche pareggiare la prima partita di campionato e vedere annullato un gol della tua squadra al minuto numero 100, ma la prima volta non si scorda mai. È ciò che è successo ad Aljosa Vasic, centrocampista del Palermo arrivato questa estate dal Padova (titolo definitivo per 2 milioni più uno di bonus).

Il classe 2002 ha esordito in serie B con la maglia rosanero proprio a Bari, di fronte a circa 25 mila spettatori e in uno stadio, il San Nicola, che ne contiene oltre 60.000. Non male, anche se il risultato finale è stato 0-0. “Sono fiero ed orgoglioso del mio esordio - ha scritto sul proprio profilo Instagram - un ricordo che porterò con me per tutta la vita. Inutile - ha aggiunto - nascondere il rammarico per il risultato, inseguito a lungo e sfuggito per un soffio”.

L’amaro del solo punto raccolto sostituito dal dolce che solo un esordio in un palcoscenico simile può regalare. Ad un ragazzo che solo un anno fa giocava in serie C con la maglia del Padova (lui che è cresciuto nel settore giovanile biancorosso). I primi passi nel tunnel degli spogliatoi, fino all’inno di Mameli prima del fischio d’inizio. E poi pronti, partenza, via. 113’ di gioco e una prima volta “stressante” quanto goduta fino in fondo. Un mix di emozioni (positive e non) difficile da dimenticare. Una prestazione positiva anche se certamente non brillantissima. Ma il futuro è tutto suo e Vasic punta a migliorare il suo record di 8 gol e 4 assist raggiunto nella passata stagione.

Proprio sulla partita di Bari sono molti i commenti arrivati su Gds.it. "Abbiamo avuto la conferma che mister Corini deve essere sostituito al più presto - scrive Salvatore -, prima che sia troppa tardi, non si può non vincere contro una squadra ridotta in 9, non c'è gioco e dobbiamo ogni volta attendere che Brunori si inventi una delle sue prodezze". "Non penso minimamente criticare l'atteggiamento della squadra - è il parere di Vincenzo -, ha combattuto al cospetto di un Bari rinvigorito, ma sarebbe bastato un misero goal, per rompere il ghiaccio e finire alla grande". "Consiglio alla società di fare richiesta alla lega serie b di affrontare squadre composte da 6 uomini", ironizza Davide. "Ma perché Soleri continua a giocare solo nel finale di partita? - dice Massimo -. Io dico che vale molto di più ed è sicuramente in forma migliore dei vari Di Mariano o Insigne. Farlo entrare al 75' minuto è stato un errore gravissimo". Più ottimista Giuseppe: "Ottimo punto con qualche recriminazione. Il rigore sbagliato, il palo e il gol annullato a Brunori. Con un pizzico di fortuna in più l'avremmo fatta nostra, ma va bene così...".