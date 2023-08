Palermo, Corini con la certezza del 4-3-3 verso la sfida di coppa Italia contro il Cagliari

Verso la prima partita ufficiale della stagione, in programma giorno 12 agosto alle ore 21. Per il Palermo un primo impegno “di lusso” all’Unipol Domus del Cagliari di Ranieri, squadra neopromossa in serie A.

Una partita molto più difficile rispetto all’amichevole con il Trento ma i siciliani ci arrivano con la testa giusta. Con tanti aspetti da migliorare, certo ma anche con nuove e solide certezze. Il 4-3-3 è una di queste; modulo provato, studiato, ma non ancora interiorizzato del tutto. Serve tempo, come in tutte le cose. Intanto c’è già un’idea strutturale, ma non solo.

Corini, nelle sue 5 amichevoli, ha fatto intendere anche quale possa essere la squadra titolare, aspettando novità dal mercato. In porta si ripartirà da Pigliacelli, in difesa ancora Lucioni e uno tra Marconi e Nedelcearu al suo fianco, con Ceccaroni a sinistra e Buttaro a destra. Sarà ancora “adattamento” per l’ex Venezia, che è stato schierato per forza di cose nel ruolo di terzino in questi primi impegni della pre-season.

A meno che, da qui al 10 (come termine ultimo) non arrivi un terzino sinistro. Una necessità segnalata anche dall’allenatore bresciano dopo il match vinto contro il Trento. A centrocampo, Stulac è stato sempre impiegato nel ruolo di regista e dunque c’è da spettarsi che sarà lui ad iniziare la sfida dell’Unipol Domus di sabato prossimo. Una chiara intenzione di affidargli le chiavi del centrocampo per tutta la stagione. Al suo fianco quelli che sono stati schierati più volte dall’inizio sono Segre, Gomes e Saric, con Vasic un po’ dietro nelle gerarchie. Ma occhio alle sorprese, perché il gioiello ex Padova è quello che, tra i suo colleghi di reparto, ha segnato più gol: ben 4, tripletta compresa. In attacco non c’è alcun dubbio sulla titolarità di Brunori mentre ad affiancarlo potrebbero essere Insigne a destra e Di Mariano a sinistra.

Il numero 10 palermitano ha giocato 20 minuti di buona intensità contro il Trento (rientrato dopo 5 mesi in una partita) ed è possibile che Corini possa utilizzarlo dall’inizio. Scalda i motori anche Diego Valencia, che può occupare praticamente tutti i ruoli dell’attacco e sta benissimo per aver svolto tutti gli allenamenti in sede di ritiro con la Salernitana. Contro il Cagliari, la sfida sarà valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia. In palio ci sono i sedicesimi contro una tra Udinese, Catanzaro o Foggia. I bianconeri aspettano l’esito del match tra pugliesi e calabresi per conoscere il proprio avversario. Da lì il quadro sarà più chiaro. Il Cagliari, che all’Unipol Domus lo scorso anno hanno già battuto i rosanero in campionato (2-1, era la penultima giornata) è pronto all’esordio. Ranieri in conferenza stampa ha detto di aver trovato un gruppo felice e compatto, pronto ad iniziare questa stagione nel migliore dei modi.