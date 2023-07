Palermo, la voglia di riscatto di Stulac: «Anno duro ma ora voglio ripagare i tifosi»

“Ho passato un anno molto duro, ma ora sto bene”. Leo Stulac ha voglia di prendersi il Palermo dopo il lungo stop che lo ha costretto, la scorsa stagione, a restare fermo per 6 mesi. “Stiamo facendo un grande lavoro, è stata la prima volta che ho patito un infortunio così lungo - ha detto ai microfoni ufficiali del club”.

Regista davanti alla difesa, il suo ruolo naturale. Ciò che è mancato ai rosanero finora: “Il ruolo di regista è cambiato molto rispetto al passato, devo adeguarmi a più situazioni. Fortunatamente Corini giocava lì e mi dà sempre molti consigli. Voglio fare più gol e assist possibili, sto lavorando duramente per questo”.

Stulac ha parlato anche del suo collega di reparto, nuovo arrivato, Aljosa Vasic: “Un ragazzo molto forte – ha ammesso – ci darà una grande mano. Mancuso? Anche lui molto importante per noi, spero che il suo infortunio non sia grave”. Un centrocampo folto e pieno di giocatori interessanti, ma l’ex Empoli non teme la concorrenza: “Fa bene a tutti sapere che il posto da titolare non è assicurato. Lavoriamo tutti duramente, spero anzi che con Gomes giocheremo qualche volta insieme, lui è forte e siamo felici di averlo in squadra”. Da un solo anno a Palermo ma già innamorato dei colori rosanero: “Ho un rapporto molto bello con questa gente, voglio regalare loro tante soddisfazioni”. Anche perché l’obiettivo è chiaro: “Vogliamo la serie A e per raggiungerla serve stare uniti, sarà un campionato durissimo ma stiamo lavorando duramente e bene”