Palermo, abbonamenti verso quota diecimila: mille nuove tessere in poche ore

A poche ore dall’inizio della vendita libera sono già quasi 1000 i nuovi abbonati per la prossima stagione. I tifosi del Palermo che hanno sottoscritto l’abbonamento, tra coloro che hanno confermato il posto e quelli che si sono abbonati “ex novo”, sono 9428. Erano 8547 al termine della fase di prelazione.

Quasi 1000 i sostenitori che in poche ore hanno deciso di “accompagnare” il Palermo di Eugenio Corini verso una stagione che, nei piani del club, dovrebbe portare alla serie A. Obiettivo, superare i 10.446 abbonati della passata stagione .

Un traguardo ampiamente raggiungibile visti i numeri in queste prime settimane di campagna abbonamenti tra fase di prelazione e vendita libera. Una crescita, già registrata, del 20% in più nelle prima tre fasi di prelazione rispetto allo scorso anno e un boom in queste prime ore di vendita libera, iniziata il 28 luglio. Un entusiasmo creato dagli obiettivi fissati dalla società e dagli investimenti importanti sul mercato, che certificano la serietà del progetto e la voglia di tornare in serie A.