Febbre rosanero, tifosi del Palermo in fila molte ore prima dell'apertura del botteghino

Tifosi del Palermo già in fila questa mattina, diverse ore prima dalle 11, ora fissata per il via alla vendita libera, per acquistare l'abbonamento per la prossima stagione calcistica. Oggi, come si vede dalla foto scattata oggi alle 7,45, davanti alla cancellata del botteghino in viale del Fante, un nutrito gruppo di tifosi aspettava pazientemente in fila: tra questi, donne e bambini con magliette e sciarpe rosanero.

È febbre rosanero, dunque, e l'obiettivo di superare i 10.446 abbonati della scorsa stagione sembra realizzabile. I vecchi abbonati che hanno deciso di rinnovare la tessera anche per quest'anno sono 8.547 e dalle 11 di oggi scatta la vendita libera.

Come acquistare l'abbonamento

I nuovi abbonamenti possono essere sottoscritti attraverso diversi canali: online su palermofc.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Vivaticket, compreso il punto vendita Vivaticket “Siamo Aquile Bar e Store” all’interno dello Stadio Renzo Barbera. Tutti gli abbonati che sottoscriveranno un abbonamento, sia online che nei punti vendita Vivaticket, riceveranno un voucher/ricevuta d’acquisto con cui potrà essere ritirata successivamente (anche per delega) la propria tessera abbonamento presso i locali del Renzo Barbera.

È già possibile anche ritirare le tessere sottoscritte nelle tre fasi di prelazione: dal 28 luglio, presso il botteghino sud dello stadio Barbera sarà possibile prelevare gli abbonamenti sottoscritti nella prima fase di prelazione (conferma del posto), iniziata il 4 luglio e terminata il 16 dello stesso mese. Da giovedì 3 agosto partirà invece la consegna delle tessere sottoscritte nella seconda fase di prelazione, cioè dal 20 al 26 luglio, e dall’8 agosto quelle sottoscritte dal 28 luglio in poi (vendita libera). Queste ultime, ritirabili dopo 72 ore dalla sottoscrizione.

Diverse persone in fila questa mattina molto prima dell'apertura del botteghino, attendevano di accaparrarsi la promo Famiglia, la cui sottoscrizione, insieme a quella Università, scatta oggi: gli abbonamenti saranno sottoscrivibili solo presso le casse speciali stadio Renzo Barbera, fino ad esaurimento.

I prezzi degli abbonamenti in vendita libera

Curve: 210 euro intero, 165 euro donne e Over 65, 145 euro Under 16

Gradinata (anello superiore): 300 euro intero, 235 euro donne ed over 65, 180 euro Under 16, 19 euro Promo famiglia per Under 14 nati dall’1 gennaio 2009.

Gradinata (anello inferiore): 370 euro intero, 300 euro donne e Over 65, 235 euro Under 16

Tribuna laterale: 580 euro intero, 460 euro donne e Over 65, 360 euro Under 16

Tribuna centrale: 850 euro intero, 650 donne e Over 65, 500 euro Under 16

Tribuna centralissima: 1250 euro intero, 950 euro donne e Over 65, 710 Under 16.

Tribuna sostenitori: 2500 euro.