Palermo, Marconi: «Lucioni? Tanta roba, siamo una squadra importante»

«Con una proprietà così forte la serie A è solo questione di tempo”. In conferenza stampa, dal ritiro di Pinzolo, ha parlato Ivan Marconi. Leader e giocatore ormai amato dalla piazza, il difensore centrale rosanero non teme la concorrenza all’interno della squadra ed è pronto a dare il massimo: “Qui è una seconda giovinezza per me, vivo il ritiro in maniera molto serena. Non c’è una nuova e una vecchia guardia – ha ammesso -. L’arrivo di Lucioni e Ceccaroni è tanta roba, siamo contenti di averli qui, spero ci diano una mano e chi verrà chiamato in causa darà il 100% per il Palermo. I nuovi arrivi danno piccoli consigli, anche fuori dal campo. Quando ci saranno momenti di esaltazione o di sconforto, l’esperienza la farà da padrone».

L’obiettivo è la serie A. Nessuno si è mai nascosto dall’inizio dei lavori in Trentino Alto Adige. Nemmeno Marconi, che ha fornito la ricetta per raggiungerla: «Ci vogliono un insieme di situazioni. L’anno che abbiamo vinto i playoff nessuno lo avrebbe detto dieci giorni prima, la gente ci spingeva e in ognuno di noi è scattato qualcosa. Abbiamo una squadra importante, non ci vogliamo nascondere. Con i ragazzi più giovani che hanno voglia di fare e con i più esperti spero che il mix sia quello giusto. Bisogna avere solo pazienza – ha continuato – ma con questa proprietà è solo questione di tempo».

Nella scorsa stagione tre gol molto pesanti e un assist, ma per lui ci sono aspetti più importanti: «Ho sempre pensato che il gol per il difensore è una cosa in più: preferirei fare zero reti e tenere la porta inviolata. Se il gol può aiutare la squadra sono più contento ma ci sono giocatori molto più bravi di me – ha detto con umiltà».