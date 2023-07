Palermo senza terzino sinistro: si ferma Aurelio, sovraccarico muscolare per l’ex Pontedera

Il Palermo ha iniziato a lavorare nella sede di Spiazzo. E lo farà fino a sabato. Domenica, invece, la squadra rosanero raggiungerà Pinzolo (distante appena 5 minuti da Spiazzo). Per Corini buone e cattive notizie. “Giuseppe Aurelio è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato un sovraccarico muscolare al retto femorale destro”, fa sapere il Palermo tramite una nota pubblicata sul proprio sito. Il calciatore nei prossimi giorni svolgerà un lavoro differenziato. Francesco Di Mariano, invece, ha proseguito il programma personalizzato di recupero. Nulla di grave per Leonardo Mancuso, che ha abbandonato anzitempo la seduta pomeridiana (unica del giorno) per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Dovrebbe recuperare in fretta ma va monitorato. Alessio Buttaro, dopo l’infortunio, ha lavorato infine parzialmente in gruppo e va dunque verso il rientro. Oggi la squadra di Corini ha ripreso gli allenamenti dopo 3 giorni di riposo e la prima parte di lavoro svolta nella sede di Ronzone. La squadra, è arrivata a ora di pranzo a Spiazzo e rimarrà qui come detto fino a sabato, quando il centro sportivo di Pinzolo sarà liberato dal Torino di Juric, che al momento si sta allenando lì. I rosanero hanno svolto un'attivazione tecnica e mobilità, possesso palla, una partita a tema ed un lavoro intermittente. Domani parlerà Marconi in conferenza stampa prima della seduta pomeridiana.