Palermo, Mateju ha le idee chiare: "Vogliamo la serie A, abbiamo i migliori tifosi al mondo"

“Sono pronto, ho superato i dolori e adesso voglio allenarmi”. Ales Mateju non vede l’ora di dare il proprio contributo nel ritiro del Trentino Alto Adige. Un infortunio lo aveva costretto ai box, ora anche lui può allenarsi con il resto del gruppo.

Il difensore ex Brescia, ha parlato ai microfoni ufficiali del club rosanero: “Mi sono trovato molto bene qui nel primo anno – ha ammesso – in una città bellissima e in un club grandioso. Io e mia moglie siamo felici. Qui è pure nato mio figlio, non vediamo l’ora di iniziare una nuova vita con lui in questa città”.

Già innamorato di Palermo e con la testa verso i prossimi traguardi da raggiungere sul campo: “Vogliamo la serie A – ha detto senza peli sulla lingua -. Sappiamo che contro di noi tutti daranno il massimo, fortunatamente siamo spinti da una grande famiglia e da una grande società come il City Group. Non vediamo l’ora di ritornare a Palermo a vedere il nuovo centro sportivo”, ha poi detto. Mateju non vede già l’ora di tornare al Barbera, dove lo scorso anno la squadra ha collezionato la maggior parte dei suoi punti: “Nel nostro stadio quest’anno dobbiamo vincerle tutte, giochiamo in 12 e dobbiamo farcela. Sono arrivati nuovi calciatori, tutti bravi. Questo è molto importante perché sarà un campionato lungo e faticoso”. Il difensore ceco ha speso anche parole d’amore per i i suoi tifosi: “Sono i migliori del mondo, il Barbera ha qualcosa di speciale e mi emoziona sempre. Tutti insieme possiamo fare un grande campionato – ha concluso – “.