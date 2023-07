Palermo, tutti pazzi per Soleri dopo la rovesciata: «Deve restare, merita la serie A»

Il giocatore che tutti vorrebbero. Sempre pronto, mai una parola fuori posto. Edoardo Soleri è così: umile e bravo. E ieri, il suo gol in rovesciata, ha avuto una duplice funzione: ha regalato il pareggio nell’amichevole contro il Bologna e ha fatto impazzire i suoi tifosi che ora chiedono a gran voce la permanenza dell’attaccante. Non è un mistero, infatti, che l’ex Padova sia sul mercato e che, a determinate condizioni, potrebbe anche lasciare il capoluogo siciliano. Ma i supporter palermitani sono pronti ad emettere il loro personalissimo veto.

«Deve restare», «Soleri deve rimanere a Palermo», sono stati solo due tra i tanti commenti lanciati in favore del giovane centravanti. E poi ancora: «Lo dico e lo ripeto, Soleri sarà l’uomo in più nella prossima stagione», «Merita la serie A». Lo scorso anno, dopo essere partito con il freno un po’ tirato, si è preso la squadra sulle spalle a suon di ottime prestazioni e di qualche gol pesante. Come quello, decisivo, segnato contro la Reggina al Barbera che consegnò la vittoria ai rosanero. La sua capacità di lottare, di far salire la squadra e di usare il fisico, abbinate ad umiltà e sacrificio, lo rendono unico o difficilmente paragonabile ad altri attaccanti di serie B. Anche Corini, nel post gara, lo ha difeso a spada tratta: »L’ho sempre ritenuto un giocatore importante e lo scorso anno è diventato un titolare, sono contentissimo per lui».

Parole di stima e in controtendenza con le sirene del mercato, che minacciano una sua possibile partenza. Su di lui c’è infatti fortissimo il Pisa ma anche altre squadre della serie cadetta. Tanti corteggiatori anche in serie C, nella quale Soleri comunque non vorrebbe finire. Dopo una buona stagione in B, sarebbe infatti per il giovane attaccante un passo indietro.