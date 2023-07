Palermo, sfuma la trattativa con Collocolo: va alla Cremonese di Ballardini

Troppo alta la richiesta dell’Ascoli. Alla fine, Michele Collocolo giocherà con la maglia della Cremonese e non con il Palermo. Il club bianconero voleva monetizzare il più possibile e alla fine l’offerta dei grigiorossi è stata quella più convincente (vicina ai 2 milioni di euro). Il club rosanero non si era spinto oltre al milione, una cifra non ritenuta congrua dal club marchigiano. Il direttore sportivo, Rinaudo, coaudiuvato da Bigon, non ha però fretta. E questo perché il centrocampo al momento è abbastanza coperto e non necessità di interventi immediati. Al contrario delle fasce laterali, quella destra in particolare, dove Corini ha dovuto adattare Ceccaroni.

Un ruolo che può ricoprire ma che non è suo. E un 4-3-3 che non è dunque armonioso con i terzini che dovrebbe spingere a tutta fascia. I nomi sono sempre quelli di Pietro Beruatto e Gianluca Di Chiara. Il primo di proprietà del Pisa, il secondo della Reggina. Piace anche Gianluca Frabotta, che avrebbe già dato l’ok al trasferimento in Sicilia, ma manca ancora l’offerta ufficiale alla Juventus. Nell’ultima stagione ha giocato, in prestito, con la maglia del Frosinone scendendo in campo in 22 occasioni. I rosanero dovrebbero presentare nei prossimi giorni un’offerta formale ed avviare così la trattativa con il club piemontese, i cui rapporti sono ottimi. Sul capitolo uscite, il più corteggiato è Samuele Damiani. Piace alla Triestina in lega pro e nei prossimi giorni il club potrebbe presentare un’offerta ufficiale. Edoardo Soleri potrebbe partire ma al momento nessuna destinazione lo convince in serie C. Se non arrivasse un’offerta congrua alle pretese del club rosanero, l’ex Padova potrebbe restare ancora in rosanero, avendo un contratto fino al 2025. Difficile, infine, il ritorno in rosanero di Valerio Verre visto che Pirlo è rimasto impressionato dalle doti tecniche del 29enne in questi primi giorni di ritiro. Sfumano, invece, ufficialmente le possibilità di un ritorno al Palermo di Gennaro Tutino, che ieri ha firmato con il Cosenza.