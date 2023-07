Entusiasmo per il Palermo: tifosi in festa a Mondello per le maglie

Bandiere e sciarpe stanno colorando la borgata marinara di Mondello. Tutto l’amore smisurato dei tifosi del Palermo e l’attesa per la presentazione della nuova maglia. La nuova stagione sta iniziando con un unico comune denominatore: la passione dei supporter palermitani, che si sono recati nella piazza principale di Mondello dove c’è stato un video collegamento con i calciatori che al momento sono impegnati nel ritiro di Pinzolo, in Trentino Alto Adige. Un modo per stare, anche a tanti chilometri di distanza, vicino ai propri beniamini. Una strategia per far crescere l’entusiasmo, lo stesso che dovrà accompagnare Brunori e compagni verso una stagione trionfale. Un amore che già lo scorso anno non è mai mancato e che è ripartito, ancora più forte, all’inizio dei nuovi lavori della squadra rosanero guidata da Corini.

Lo hanno dimostrato i circa 100 tifosi presenti per le prime due amichevoli stagionali (contro Bassa Anaunia e Virtus Verona) e gli oltre 500 attesi per la trasferta di Rovereto quando il Palermo se la vedrà contro il Bologna in quello che sarà un test dal sapore di serie A.