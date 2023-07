Palermo calcio, Abodi torna al centro sportivo: "Torretta un valore sportivo e sociale"

Al centro sportivo di Torretta ha fatto visita il ministro dello Sport Andrea Abodi, un mese dopo l’ultima volta. Un sopralluogo alle strutture della nuova casa del Palermo, che dovrebbe essere utilizzabile già dopo il ritiro in Trentino Alto Adige. “È stato un semplice sopralluogo, ma ce ne saranno degli altri perché ho visto quel progetto nascere come idea e mi piace vederlo anche nel suo sviluppo - ha ammesso a Gds.it -. Il ministro ha poi espresso sensazioni positive sui lavori del centro sportivo sottolineandone il grande significato sociale: “È un’iniziativa infrastrutturale di grande valore sportivo e sociale, che assume ancora più significato per il luogo che ha bisogno di opportunità positive. Tutto procede bene - ha continuato Abodi - a partire dal campo di allenamento e dalle strutture, al servizio delle squadre rosanero”. Abodi ha parlato anche dei problemi riguardanti lo stadio comunale e si augura che presto possa essere sotto la tutela del club di Dario Mirri: “Mi auguro che possa rientrare pienamente e virtuosamente nell’iniziativa del presidente Mirri e di tutto il club”. Abodi, legato ai colori rosanero, ha rilasciato delle dichiarazioni anche al sito ufficiale del Palermo: "Qui a Torretta ci sono tutte le condizioni ideali per sviluppare un progetto tecnico e sportivo, ma anche educativo, che servirà certamente al Palermo ma anche alla comunità. Il club ha già dimostrato questo tipo di sensibilità e sono quindi convinto che questo sarà un centro di aggregazione che andrà ben oltre la dimensione competitiva".