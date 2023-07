Nuovo indizio social del Palermo: il 21 luglio a Mondello la presentazione della nuova maglia?

"Venerdì 21 luglio - ore 18,15 - piazza Mondello": nuovo indizio social per il Palermo calcio che questa mattina, attraverso i propri canali, ha pubblicato un'immagine con lo sfondo nero e i caratteri rosa dando appuntamento ai tifosi. Per cosa? La società non lo specifica, ma sembra quasi sicuro che si tratti della presentazione delle nuove magliette da gioco.

Una data, un luogo e un orario. I tifosi già sognano di vedere le nuove uniformi calcistiche con il logo Puma, che torna a vestire i rosanero dopo le esperienze dal 2012 al 2014, e il neo main sponsor, Old Wild West, annunciato ieri sempre sui social.

La società del Palermo, dunque, dopo l'indizio social con il quale annunciava l'imminente firma di Roberto Insigne, adesso decide di essere ancora più enigmatica. In quel caso aveva fatto intravedere il braccio del calciatore con i suoi inequivocabili tatuaggi, adesso, invece, nessun riferimento.

Tutto lascia pensare, però alla presentazione delle maglie. Intanto, i tifosi sono chiamati a partecipare, venerdì 21 verrà svelata la sorpresa.