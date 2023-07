Palermo, l'amore di Pigliacelli: «Mi hanno cercato ma voglio la Serie A con questa squadra»

“Sono innamorato follemente dei palermitani, andare in serie A con questa maglia sarebbe più che una semplice ciliegina sulla torta. Se mi hanno cercato? Si ma non ho mai vacillato”. Innamorato e ambizioso Mirko Pigliacelli, portiere del Palermo. L’estremo difensore romano ha fatto il punto sui primi 10 giorni di ritiro a Ronzone in conferenza stampa: “Sta procedendo alla grande, ci stiamo allenando bene e siamo motivati”.

L’ex Craiova, ha parlato anche del nuovo arrivo Sebastiano Desplanches: “Non spetta a me dare giudizi ma sicuramente è un ragazzo di grandi prospettive. Massolo? Lo ringrazio, è stato un grande amico oltre che un ottimo collega – ha poi ammesso il numero ventidue rosanero - . E ha contribuito a portare il Palermo in serie B, quindi lo ringrazio molto”. La squadra si è rinforzata molto. Un dato di fatto di cui ha parlato anche il portiere romano, focalizzandosi sui nuovi arrivi: “Lucioni e Ceccaroni sono due difensori di grande esperienza, così come Marconi e Nedelcearu; tutti quelli che fanno parte di questa rosa avranno la possibilità di dimostrare il proprio valore. Insigne e Mancuso portano mentalità vincente, mentre Vasic sta facendo cose incredibili. Vincere aiuta a vincere, il loro arrivo sarà un valore aggiunto per noi”. Il segreto è non dare nulla per scontato. Nemmeno un’amichevole contro la Virtus Verona (prossimo impegno), squadra di Lega Pro: “Sarà un test di livello e dobbiamo fare bene. Dobbiamo mettere in pratica ciò che il mister ci chiede”.