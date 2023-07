Old Wild West nuovo sponsor sulle maglie del Palermo

Accordo fino al 2025 con Old Wild West. Sarà il brand della celebre burgers & steak house italiana, che fa parte del gruppo Cigierre, il nuovo main sponsor del Palermo.

Il marchio accompagnerà il club rosanero in ogni partita per due anni. «La storia di Old Wild West è quella di un’eccellenza che ha saputo crescere anno dopo anno fino ad affermarsi a livello nazionale e internazionale», ha dichiarato Giovanni Gardini, ad del Palermo. E poi ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di poterlo rappresentare nelle nostre maglie dei nostri giocatori, partita dopo partita».

Soddisfazione anche da parte di Marco Di Giusto, amministratore delegato di Cigierre Spa: «Siamo molto contenti di questa partnership e della visibilità che godrà Old Wild West - ha commentato -. Sosteniamo chi gioca per raggiungere grandi traguardi, crediamo nello spirito di squadra e nella visione pionieristica di una società che ha grandi sogni, molto seria e che condivide con noi i valori positivi dello sport».