Palermo, Corini lavora sul 4-3-3 in vista dell'amichevole contro la Virtus Verona

Prosegue, tra qualche acciacco, il ritiro del Palermo a Ronzone. Oggi i rosanero sono tornati a fare doppia seduta, una al mattino e una al pomeriggio. Hanno lavorato con degli allenamenti differenziati programmati Giuseppe Aurelio, Francesco Di Mariano e Leo Stulac. Quest’ultimo era uscito poco prima del fischio finale nell’amichevole contro il Bassa Anaunia. Per il numero 10, invece, una lesione al retto femorale della coscia destra lo aveva costretto ai box.

La buona notizia è il rientro di Ales Mateju, che ha lavorato parzialmente in gruppo, come ha reso noto il comunicato del Palermo sul proprio sito ufficiale. A scopo precauzionale, non ha svolto poi la seduta pomeridiana Alessio Buttaro, “a causa di una gonalgia in seguito ad uno scontro di gioco”, si legge nella nota del club di viale del Fante. In questo clima il Palermo di Eugenio Corini sta preparando la preparazione a Ronzone, in Trentino Alto Adige, in vista della nuova stagione. I rosanero hanno svolto di mattina un'attivazione tecnica, possesso palla ed una esercitazione tattica sulla fase offensiva, mentre nel pomeriggio attivazione e mobilità, sviluppi offensivi e potenza aerobica. Anche oggi, Corini ha dato ampio spazio al 4-3-3 ma è stato provato anche il 3-4-1-2. L’obiettivo e collaudare certi meccanismi il prima possibile, e farsi trovare pronti per il primo impegno ufficiale (in Coppa Italia, contro lo Spezia). La prossima gara amichevole sarà invece quella contro la Virtus Verona, in programma il 19 luglio.