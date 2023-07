Palermo, ultime ore per rinnovare il proprio abbonamento: sono già 6.130 le tessere sottoscritte

Gli abbonati della stagione 2022-2023 avranno tempo fino alle 23.59 di oggi per rinnovare il proprio abbonamento e confermare il posto a sedere. A quell’ora scadrà, infatti, la prima fase di prelazione. Una prima fase che ha registrato numeri importanti: sono stati 6.130 infatti i sostenitori che hanno confermato fedeltà alla squadra di Eugenio Corini. Dalle 11 di martedì 18 luglio alle 18 di mercoledì 19 luglio, inizierà la seconda fase della prelazione: esclusivamente gli abbonati 2022/2023 soci di Amici rosanero (l’associazione che detiene la quota popolare del club) che non avranno confermato il proprio posto nella fase precedente, avranno la possibilità di scegliere un nuovo posto.

Stesse possibilità anche nella terza fase, quella che va dalle 16 di giovedì 20 luglio alle 23.59 di mercoledì 26 luglio. Dal 28 dello stesso mese, invece, via alla vendita libera solo online e nei punti vendita Vivaticket. La campagna abbonamenti sta procedendo a gonfie vele, se si pensa che lo scorso anno le tessere sottoscritte furono in totale 10.446. Già al 16 luglio mancano soltanto poco più di 4 mila tagliandi per eguagliare i dati della passata stagione. E mancano ancora le fasi di prelazione e vendita libera.

L'anno scorso l'intero periodo di prelazione aveva generato circa 5700 conferme. Oggi siamo a 6130 e mancano ancora 10 giorni di prelazione. Il confronto anno su anno è quindi per adesso molto positivo.