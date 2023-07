Il Palermo batte 12-0 la Bassa Anaunia nella prima amichevole, Vasic subito in evidenza

Il Palermo vince e convince nella prima amichevole stagionale, giocata contro i dilettanti della Bassa Anaunia. Sul campo di Ronzone è terminata 12-0; un risultato largo e rotondo in cui spicca soprattutto la tripletta di Aljosa Vasic. Poi a segno anche Brunori, Nedelcearu, Segre e Valente.

Doppietta poi per Soleri e rete per il neo arrivato Roberto Insigne. Una prima verifica per testate la condizione dei calciatori e mettere in pratica nuovi schemi. A tal proposito, Eugenio Corini ha schierato un 4-3-3 iniziale, quello su cui l’allenatore bresciano sta lavorando da inizio ritiro. Nel secondo tempo, invece, si è passati al 4-4-2. Tra i nuovi arrivati, Ceccaroni e Insigne sono partiti dal primo minuto, gli altri sono entrati nel secondo tempo.

L’ex Venezia, in particolare, è stato utilizzato nel ruolo di terzino destro nella difesa a quattro. La prima frazione di gioco è terminata 5-0. Ad aprire le marcature è stato Brunori, su assist di Insigne: il numero 9 attaccante rosanero ha stoppato il pallone col sinistro e l’ha piazzata col destro all’angolino. I rosanero sono stati padroni del gioco fin dall’inizio. Al 17esimo Nedelcearu ha svettato sugli sviluppi di calcio d’angolo siglando il 2-0. A segno nel primo tempo anche Valente, Segre e Insigne allo scadere. Nella seconda frazione è salito in cattedra Vasic, autore di una splendida tripletta come detto. Gol anche per Leonardo Mancuso (doppietta) e Soleri (doppietta). Un pomeriggio a colori e condito però anche da una nota stonata: poco prima la fine del match, Stulac è infatti uscito precauzionalmente rientrando negli spogliatoi. Domani, la squadra effettuerà una seduta d’allenamento mattutina alle ore 10. I tifosi potranno assistere e godersi lo spettacolo dalla tribuna dell’impianto. Concessa, poi mezza giornata libera alla squadra.