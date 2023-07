Palermo, Mancuso: "Volevo arrivare in una grande piazza, ho il sangue siciliano"

“Volevo una grande piazza, sono davvero felice che sia arrivata questa occasione”. Ambizione e consapevolezza nelle prime parole di Leonardo Mancuso, che oggi si è presentato in conferenza stampa dal ritiro di Ronzone, in Trentino. La Sicilia, è sempre stata la seconda casa dell’attaccante, ha spiegato: “Mio nonno era siciliano, della provincia di Messina. Mio papà non è mai riuscito a vedere i luoghi dove è nato il padre. Il sangue è siculo”.

A Palermo con tanta voglia di riscatto, dopo due stagioni non all’altezza: “Vorrei parlare poco degli ultimi due anni. Ho raggiunto una serie A col Monza e ho giocato nella massima serie. Credo – ha aggiunto il calciatore – si possa raggiungere una grande alchimia con Brunori. Prima iniziamo a lavorare e meglio è”. La serie A; la stessa che l’attaccante vorrebbe raggiungere con la maglia rosanero: “La ricetta? Ci sono tanti fattori che servono per ottenere una promozione. Ci sono due strade per andare in A: o vincere il campionato o i playoff e sono situazioni diverse. Dobbiamo cercare di rimanere nella parte alta della classifica e giocarcela fino alla fine. Le vittorie vanno costruite durante la stagione. Durante il campionato ci saranno momenti difficili – ha ammesso - ma ci deve essere equilibrio”.

Mancuso è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Monza, dunque la permanenza non è scontata anche se i pensieri sono ben altri: “Non sono preoccupato, credo possa essere una grande stagione e lo spero”. Anche lui, come gli altri nuovi arrivati, non vede l’ora di giocare al Barbera: “Come struttura è uno stadio fantastico e mi ha colpito. Non mi aspettavo questo impatto”. Arrivato solo da qualche giorno ma già voluto bene dai compagni di squadra: “Sono stato accolto benissimo – ha concluso l’attaccante – soprattutto dai ragazzi con cui avevo giocato anche in passato”. Rigorista come Brunori, ma per Mancuso non esiste alcun problema: “Valuteremo nel corso della stagione e deciderà Corini, ma credo continuerà a tirarli Matteo Brunori”.