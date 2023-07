Palermo, Vasic si presenta: «Questa piazza è storia, la pressione non mi spaventa»

«Sono felice e carico di giocare al Palermo. Quando parli di questa squadra parli di storia. Non mi spaventa la pressione». Si presenta così Aljosa Vasic, il nuovo acquisto dei rosanero arrivato dal Padova. «Il Barbera – aggiunge – l’ho visto soltanto da fuori quando ero in vacanza qui, ci sono stato lo scorso anno. Non vedo l’ora di giocarci».

Si dimostra subito al centro del progetto il 21enne serbo ma nato in Italia. L’ex Padova non ha nascosto le ambizioni e le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare il club siciliano: «Hanno creduto tanto in me, quando mi hanno detto che c’era la possibilità di andare al Palermo non ho esitato a dire di sì. Ho parlato con Andelkovic e mi ha motivato a scegliere questa piazza. Per me è perfetta per crescere. Hanno tanta ambizione e un grande progetto. Non ho mai giocato in serie B – ha aggiunto – e per me è uno step di crescita in più. Sono venuto qui per sognare in grande e giocare la serie A con questa squadra».

Vasic ha poi provato a descriversi: «Sono un giocatore che lotta e che dà tutto in campo. Devo migliorare in tutto ma questi anni a Padova, in serie C, mi hanno aiutato molto fisicamente. Quando sono in possesso cerco sempre di fare giocate importanti. Il ruolo? Ne ho avuti tanti, lo scorso anno ho giocato da mezzala e ho fatto molto bene, ho iniziato anche da seconda punta. Sogno di diventare un calciatore importante e decisivo».

Come i suoi compagni di squadra, anche lui ha sottolineato l’importanza del pubblico per sognare in grande: «Abbiamo bisogno di loro al nostro fianco per tutta la stagione, qui sono tanti e possono darci una grande mano».