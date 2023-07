Serie B, ecco il calendario: il Palermo inizia in trasferta contro il Bari

Comincerà a Bari il campionato del Palermo. I rosanero apriranno le danze in trasferta nella nuova serie B 2023-2024, contro la squadra di Mignani reduce dalla finale, poi persa, contro il Cagliari ai playoff. Un inizio non semplice ma sicuramente affascinante.

Il primo big match sarà quello della settima giornata, contro il Venezia. Alla terza, sempre in trasferta, ci sarà la Reggiana. Al Barbera sfida contro il Cosenza alla sesta e contro lo Spezia alla decima. All’11esima, i rosanero giocheranno ancora nel proprio stadio, contro il Lecco. Sfida da serie A contro la Sampdoria di Pirlo alla 12esima, mentre alla 15esima il Palermo giocherà contro il Catanzaro appena promosso dalla serie C. Altro big match quello contro il Parma, una settimana più tardi, al Tardini. La squadra di Corini chiuderà il girone d’andata contro la Cremonese (19esima giornata) di Ballardini.

Nel girone di ritorno, non si ripartirà con le stesse partite in ordine come di consueto, per via del calendario asimmetrico che rappresenta da quest’anno una novità assoluta. Dunque alla ventesima giornata ci sarà Palermo-Modena e non Palermo-Bari. Alla ventiseiesima si volerà a Cremona, contro la Cremonese. Partite di fuoco a fine campionato con Palermo-Venezia alla trentesima, prima di giocare rispettivamente contro Pisa (trasferta) e Sampdoria (in casa). Il cammino dei rosanero si chiudere a Bolzano, contro il Sudtirol, in trasferta. Alla penultima ci sarà invece l’Ascoli al Barbera, match che si giocò invece alla terza giornata lo scorso anno.

Il campionato di serie B numero 92, comincerà ufficialmente con l'anticipo di venerdì 18 agosto 2023, con il primo turno che andrà avanri fino a domenica 20. Da Villa Olmo, a Como, sono state svelate tutte le giornate del campionato. Per la prima volta verrà utilizzata la modalità asimmetrica, ovvero la sequenza delle partite nel girone di andata sarà diversa rispetto a quella del girone di ritorno, sullo stile di quanto accade già in A.

Sono previsti 5 turni infrasettimanali: 29 agosto, 26 settembre, 26 dicembre, 27 febbraio, 1 maggio. Le soste per le Nazionali saranno quattro: 9-10 settembre, 14-15 ottobre, 18-19 novembre, 23-24 marzo. Si scenderà in campo per Santo Stefano, mentre la la pausa invernale è in programma dal 27 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024.

Il calendario

1a Giornata 20/8/2023

Bari-Palermo

Cittadella-Reggiana

Cosenza-Ascoli

Cremonese-Catanzaro

Parma-Feralpisalò

Pisa-Lecco

Sudtirol-Spezia

Ternana-Sampdoria

Venezia-Como

x-Modena (* Ammesso il Lecco ed esclusa la Reggina dopo la sentenza del consiglio federale: la società calabrese ha annunciato che ricorrerà in tutti i gradi di giudizio. Il Brescia sarebbe la prima squadra con diritto di ripescaggio dopo la retrocessione ai playout).

Dalla seconda giornata in poi, ecco le squadre che affronteranno i rosanero

2a Giornata: Palermo-X

3a Giornata: Reggiana-Palermo

4a Giornata: Palermo-Feralpisalò

5a Giornata: Ascoli-Palermo

6a Giornata: Palermo-Cosenza

7a Giornata: Venezia-Palermo

8a Giornata: Palermo-Sudtirol

9a Giornata: Modena-Palermo

10a Giornata: Palermo-Spezia

11a Giornata: Palermo-Lecco

12a Giornata: Sampdoria-Palermo

13a Giornata: Palermo-Cittadella

14a Giornata: Ternana-Palermo

15a Giornata: Palermo-Catanzaro

16a Giornata: Parma-Palermo

17a Giornata: Palermo-Pisa

18a Giornata: Como-Palermo

19a Giornata: Palermo-Cremonese

20a Giornata: Cittadella-Palermo

21a Giornata: Palermo-Modena

22a Giornata: Catanzaro-Palermo

23a Giornata: Palermo-Bari

24a Giornata: Feralpisalò-Palermo

25a Giornata: Palermo-Como

26a Giornata: Cremonese-Palermo

27a Giornata: Palermo-Ternana

28a Giornata: X-Palermo

29a Giornata: Lecco-Palermo

30a Giornata: Palermo-Venezia

31a Giornata: Pisa-Palermo

32a Giornata: Palermo-Sampdoria

33a Giornata: Cosenza-Palermo

34a Giornata: Palermo-Parma

35a Giornata: Palermo-Reggiana

36a Giornata: Spezia-Palermo

37a Giornata: Palermo-Ascoli

38a Giornata: Sudtirol-Palermo