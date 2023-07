Palermo, Brunori: «Qualcuno mi ha cercato ma io ho un sogno con questa squadra»

Remare tutti verso un unico obiettivo: la serie A. Lo ha confermato anche il capitano del Palermo, Matteo Brunori, intervenuto oggi in conferenza stampa dal ritiro di Ronzone: “A livello personale il mio obiettivo è raggiungere la serie A col Palermo, ed è anche l’obiettivo di gruppo. La società sta facendo grandi sforzi, ora sta a noi andare in campo. Il campionato è difficile e dobbiamo alzare l’asticella”. Il club siciliano è uno dei più attivi sul mercato, un motivo in più per raggiungere un grande traguardo: “Il campionato è difficile e servirà alzare l’asticella. I ragazzi nuovi ci daranno una grossa mano. Se qualcuno mi ha cercato? Interessi sì, ma io ho un sogno con questa squadra”. Tra i tanti arrivati, anche Mancuso dal Monza: “Lo conosco da tanti anni e so che giocatore è e cosa può darci. Sarà Corini a trovare la soluzione migliore per tutti noi e farci rendere al meglio”.

Con la maglia del Palermo Brunori sa come si fa a vincere. L’attaccante numero 9 vuole ricreare l’entusiasmo che ha trascinato i rosanero in serie B la scorsa estate: “Avendo vinto a Palermo so cosa significa portare entusiasmo alla piazza. I nuovi hanno esperienza e hanno fatto campionati importanti, sapranno gestire le emozioni che la città ti può dare”. E sui rigori, l’attaccante italo-brasiliano ha ammesso che è pronto a ripartire nonostante i 4 errori pesanti dello scorso anno: “Ne parlerò con il mister ma io sono pronto a ricominciare. Fa parte delle partite, dispiace perché sono stati lasciati punti pesanti. Ancora oggi non ho avuto modo di allenarmi ma sicuramente lo faremo”.