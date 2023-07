Coppa Italia, l'esclusione della Reggina cambia il tabellone: al primo turno Palermo contro lo Spezia

Non è ancora ufficiale, ma il Palermo non giocherà la prima partita della prossima Coppa Italia contro il Cagliari, come inizialmente stabilito. L’esclusione della Reggina dalla prossima serie B, ratificata oggi dal Consiglio federale, ha cambiato infatti tutti gli accoppiamenti del tabellone che sarà, ancora per un altro anno, pre-compilato e all’interno del quale saranno inserite squadre in base al ranking.

L’esclusione della squadra calabrese ha sfalsato tutti gli accoppiamenti facendo guadagnare posizioni nel ranking. Non solo al Palermo, ma anche ad altre squadre. Quindi, i rosanero affronteranno adesso lo Spezia al primo turno della Coppa Italia Frecciarossa.

Tutto sarà più chiaro quando sarà reso noto il tabellone ufficiale, ma è già chiaro che la squadra di Corini affronterà i liguri, appena retrocessi dalla serie A dopo lo scontro playout perso contro l’Hellas Verona.

Il tabellone principale sarà formato da 40 squadre, una volta disputato un turno preliminare. Le big di serie A entreranno in gioco a partire dagli ottavi di finale, che si disputeranno a gennaio del prossimo anno. Nella scorsa edizione il Palermo si fermò ai trentaduesimi di finale contro il Torino, perdendo 3-0. In panchina non era ancora arrivato Eugenio Corini e la squadra era stata affidata a Di Benedetto, tecnico della Primavera.