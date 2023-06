Palermo, grazie ai tifosi rosanero Bkt dona un campo di basket ai ragazzi di Borgo Nuovo

Palermo e Como sono i vincitori del concorso «Fattore Campo» bandito dallo sponsor principale del campionato di calcio di Serie B Bkt Tires che prevedeva la riqualificazione di uno spazio adibito al gioco e al tempo libero delle due città che si sarebbero aggiudicate il concorso. Decisivi sono stati i tifosi delle squadre che durante il campionato hanno partecipato al gioco con le loro interazioni in ogni partita di campionato.

Bkt Tires riqualificherà a Palermo piazzale Fausto Pirandello a Borgo Nuovo, costruendo e regalando alla città un nuovo campo da basket. A Como invece sarà adibita un’area del Parco Negretti per l’allenamento all’aria aperta.

Il Palermo ha dominato il concorso per tutto il campionato con le interazioni dei tifosi rosanero, alle spalle del club di viale del Fante si è piazzato il Como, seguito dal Bari.

A Palermo il progetto completo partirà da interventi di messa in sicurezza, pulizia e diserbo della zona. Poi sarà rifatta la pavimentazione e saranno installati i canestri da basket. Quindi sarà costruito anche un campo da bocce. L’area sarà arricchita da panchine e attrezzature ludiche dedicate ai bambini come altalene e scivoli.