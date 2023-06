Palermo, ai dettagli Ceccaroni: Partipilo nome forte per l'attacco

Il Palermo è ai dettagli per Pietro Ceccaroni. Ultimi cavilli da limare, poi il centrale del Venezia sarà, a meno di colpi di scena, un nuovo giocatore rosanero. Ricaricata la batteria dei centrali difensivi (con l’acquisto di Lucioni per cui manca solo la firma), il direttore sportivo Leandro Rinaudo è pronto a rinforzare la fascia sinistra, dove è rimasto solo Aurelio (dopo l’addio di Sala). Il nome forte è quello di Bruno Martella, trentenne della Ternana già accostato ai rosanero a gennaio. Solo 20 presenze in questa stagione ma tanta esperienza in serie B con le maglie di Crotone e Brescia. Sono ben 172 i gettoni in serie cadetta per il terzino sinistro e 83 quelle in serie A sempre con la casacca dei rossoblù. Giocatore esperto e di categoria che farebbe al caso del Palermo.

I rosanero sembrano intenzionati a tentare l’assalto alla massima serie nella prossima stagione. Per farlo, il ds Rinaudo vuole puntellare anche il reparto di centrocampo, dove il nome nuovo è quello di Davide Belardinelli. Di proprietà dell’Empoli, ha giocato l’ultima stagione in B con la maglia del Südtirol e ora ha fatto ritorno in toscana. Quest’anno due gol e due assist in 27 presenze. Il suo contributo è stato determinante nel percorso del club, arrivato fino alla semifinale dei playoff. Al momento solo un forte interesse ma nessuna trattativa concreta. Si monitora, poi, sempre Mattia Maita del Bari. In scadenza nel 2024, il club pugliese non dovrebbe richiedere cifre folli per cederlo. Quest’anno 32 presenze, 1 gol e 2 assist per il giocatore messinese. Se l’obiettivo è rinforzare tutti i reparti, non può mancare quello offensivo dove la certezza si chiama Matteo Brunori. Si cerca una seconda punta che possa duettare bene con il numero 9 italo-brasiliano. Nel mirino ci sarebbe Anthony Partipilo; quest’anno uno dei migliori giocatori della Ternana: ha segnato 7 gol e fornito 5 assist in 37 presenze. In Umbria la sua consacrazione come uno dei migliori del campionato nel suo ruolo. Per l’attaccante ci sarebbe già stato un contatto con i suoi agenti per cercare di capire la fattibilità dell’operazione. Al momento il nodo da sciogliere è la durata del suo contratto con le Fere fino al 2026. Ci sarebbe la volontà del ragazzo di trasferirsi in rosanero, ma si capirà di più nei prossimi giorni.