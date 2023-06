Palermo, Venezia e Feyenoord si inseriscono per Vasic: il Sassuolo rilancia

Tutti pazzi per Aljosa Vasic, il centrocampista del Padova capace di realizzare 8 gol in serie C in 35 partite. Il Palermo continua a trattare con il serbo, ma ora la concorrenza è folta. Rispetto a quanto raccontato nelle ultime ore, adesso il club rosanero non è più in vantaggio per portare a casa il 21enne. Si sono inserite, infatti, Feyenoord e Venezia nella trattativa. Ma non solo: il Sassuolo, pronto a salutare Davide Frattesi, ha rilanciato per il giocatore. Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo dei biancorossi, vuole 4 milioni di euro. Il Palermo ha presentato un’offerta ufficiale ma c’è ancora distanza tra le parti. Una distanza colmabile almeno fino a quando non si erano aggiunte altre due squadre sul gioiello biancoscudato.

Per Vasic, si aprirà così una lunga asta di calciomercato. Per il suo futuro si entra nel vivo: il Palermo c’è ed è pronto a competere. La società rosanero era comunque avanti rispetto a Genoa e Sassuolo fino a due giorni fa, ora lo scenario è decisamente cambiato. Il Padova cercherà la soluzione migliore dal punto di vista tecnico per il trequartista, nonché quella più conveniente dal punto di vista economico.