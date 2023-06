Palermo, piace Andres Tello del Benevento: torna di moda Pettinari

Ufficialmente il calciomercato partirà il primo luglio, ma il Palermo ha già da tempo iniziato a lavorare sottotraccia. Continue idee e nuovi profili, ma anche colpi già chiusi come Lucioni dal Lecce. Leandro Rinaudo, direttore sportivo del Palermo, non sembra abbia intenzione di fermarsi qui. Se in difesa continua il tira e molla per Pietro Ceccaroni (che si avvicina sempre di più, come detto ieri), a centrocampo il nuovo profilo è quello di Andres Tello del Benevento. L’ultima stagione è stata molto travagliata per la squadra campana, retrocessa in serie C, ma uno dei pochi a salvarsi è stato proprio il colombiano. Ancora nessuna trattativa per lui, ma il Palermo lo segue con molto interesse. Finirebbe nella lista over, visto che ha 26 anni. Centrocampista offensivo con un ottimo piede, in serie B quest’anno ha realizzato 5 gol in 28 presenze, insieme a 2 assist.

Passi concreti invece per Aljosa Vasic del Padova, che arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto. Contatti continui e positivi che potrebbero sbloccare la trattativa nei prossimi giorni. Tutto tace (ancora) sul fronte Dimitri Bisoli: l’operazione non è sfumata ma è evidente che il Brescia non vuole più privarsi del ragazzo. Ancor meno se il club lombardo dovesse, alla fine, partecipare alla prossima serie B (come sembra, vista la mancata iscrizione del Lecco). Ore calde anche sul reparto offensivo, dove il club di viale del Fante ha messo nel mirino Stefano Pettinari. Anche lui al Benevento negli ultimi 6 mesi, ha collezionato 11 presenze e un solo gol. Quattordici i gettoni da agosto a gennaio invece con la maglia della Ternana con cui ha segnato 2 reti. Già lo scorso anno la dirigenza del Palermo aveva chiesto informazioni sull’attaccante, senza approfondire però i dialoghi. Ora il suo nome torna di moda e chissà che non potrebbe essere lui la tanto ricercata spalla di Matteo Brunori.