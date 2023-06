Il presidente del Manchester City: "Palermo grande squadra, abbiamo molte aspettative"

C’è spazio anche per il Palermo nell’intervista di fine stagione, realizzata dai canali ufficiali del Manchester City, al presidente del club Khaldoon Al Mubarak. Una stagione incredibile per gli uomini di Guardiola, che hanno vinto la prima Champions League della loro storia (ai danni dell’Inter), sono tornati al successo in Premier League e hanno conquistato anche l’F.A. Cup.

Nel resoconto stagionale tracciato dal numero uno dei Citizens c’è stato spazio anche per gli uomini di Eugenio Corini: "Continuiamo a crescere in modo molto ponderato. L'estate scorsa il Palermo si è unito al gruppo. Palermo è sinonimo di grande storia, grande eredità, grande regione, grande Club. Contestualmente al nostro arrivo è stato promosso dalla Serie C alla Serie B e come sempre abbiamo un progetto per tutto quello che facciamo. Sosteniamo il club, mettiamo a disposizione il management, l'Academy, le infrastrutture e di conseguenza la squadra cresce”. Dichiarazioni al miele che fanno sognare i tifosi siciliani. A margine della lunga chiacchierata, il presidente ha poi concluso: “Non c'è motivo per cui non ci si debba aspettare il Palermo molto presto, si spera, in Serie A. Il Palermo è una grande squadra, abbiamo molte aspirazioni per questo Club". Proprietario del Manchester City dal 23 settembre 2008, Khaldoon Al Mubarak ha vinto ben 20 trofei dal suo arrivo in Inghilterra, portando a casa tra i giocatori più forti del mondo. Il primo investimento (di una lunga serie) fu Robinho, prelevato dal Real Madrid per 42 milioni di euro