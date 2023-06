Nazionale italiana dei notai campione del mondo, 4 palermitani in squadra: «Rigore decisivo, gioia immensa»

La nazionale italiana dei notai si laurea campione del mondo battendo in finale l’Austria. Al San Mames, in Spagna, gli azzurri hanno conquistato il primo mondiale di categoria vincendo ai rigori. Il match era finito 0-0 al termine dei tempi regolamentari e soltanto dopo i rigori l'Italia ha battuto l'Austria. Precedentemente, in semifinale, gli azzurri avevano sconfitto la Francia.

Prima dell’inizio della manifestazione la squadra aveva ricevuto un messaggio di incoraggiamento da parte degli ex campioni del mondo Fabio Grosso e Andrea Pirlo. Un video che ha portato fortuna agli azzurri.

Tra i notai che sono stati protagonisti dell'impresa, c'è anche il palermitano Roberto Indovina che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video della promozione e la foto con la coppa: "Campioni del Mondo. Altro rigore decisivo, altra gioia immensa!!!", ha scritto, postando la foto mentre bacia il trofeo.

Ma Roberto Indovina non è l'unico palermitano presente nella squadra: ci sono anche Paolo Palizzolo, Elio Di Vitale e Stefano Marsala. I 4 sono stati convocati dall'allenatore Fabio Pizzi, ex giocatore professionista, coadiuvato dallo storico allenatore notaio Simone Chiantini.