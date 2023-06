Palermo, Visci nuovo segretario generale: lavorò all'Inter con Gardini

Uomo di calcio e grande esperienza alle spalle. Entra a far parte della famiglia Palermo il nuovo segretario generale Pierfrancesco Visci, che prenderà il posto di Roberto Li Vigni dimessosi a inizio maggio.

Dal 2002 a oggi, tanti club ai quali ha regalato passione e competenza. La sua storia professionale iniziò 19 anni fa, in Abruzzo. A Pescara era capo ufficio stampa e delegato alla sicurezza, fino al 2008 quando sbarcò all’Arezzo nel ruolo di team manager. Poi il capitolo Grosseto, per qualche mese, come assistente alla direzione sportiva.

Arriverà al Palermo dove riabbraccerà Corini, già conosciuto ai tempi del Brescia. Dal 2011 al 2015, fu proprio l’allenatore bresciano a volerlo in società, nel ruolo di segretario generale e direttore sportivo. Carica che ricoprì fino a quando non divenne segretario generale dello Spezia. Nel 2016 approdò all’Inter nel ruolo di segretario, voluto da Gardini (attuale ad del Palermo) che ai tempi era un dirigente neroazzurro. A Milano restò fino al 2020, quando tornò in Liguria, destinazione Spezia.

A 50 anni, ancora tanta voglia di dare il suo contributo. Ed ecco, dunque, un'altra figura importante a potenziare il club di viale del Fante, che dall’avvento di City Group sta giorno dopo giorno cambiando pelle.