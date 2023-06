Palermo, nessun riscatto dei prestiti entro la data stabilita: si tratterà per ottenere lo sconto

Scade oggi la possibilità di esercitare il riscatto dei prestiti. Al Palermo, sono ben sette i calciatori arrivati a titolo temporaneo: Vido, Masciangelo, Bettella, Sala, Elia, Verre e Tutino. La dirigenza del club ha deciso di non riscattare, entro il termine ultimo (oggi), alcun calciatore.

Dal 30 giugno, quindi, tutti faranno rientro alla base, cioè nei rispettivi club proprietari del cartellino. Per ciascuno di loro, il Palermo potrà però fare un tentativo trattando con la società di appartenenza e trovare un accordo diverso dal primo: rinnovare il prestito o comprare il calciatore a titolo definitivo. Discorso valido soprattutto per gli ultimi quattro, per i quali Rinaudo (coadiuvato da Bigon) farà un tentativo per riportarli a casa. Sala ed Elia hanno fatto bene quando sono stati chiamati in causa, anche se la loro stagione è stata condizionata dagli infortuni. Gravissimo, poi, quello che ad inizio campionato ha colpito Elia (proprietà dell’Atalanta). La squadra mercato farà comunque un tentativo per riportarli in Sicilia. Di natura economica è invece l’ostacolo per quanto riguarda Tutino e Verre.

Non saranno riscattati, dunque faranno ritorno alla base. Poi si discuterà col Parma per l’attaccante napoletano, anche se la cifra richiesta dal club ducale sembra onerosa. Da capire, poi, se gli emiliani vorranno cedere ancora in prestito il centravanti o subito monetizzare. Il Palermo, comunque, non è disposto a fare follie. Per il centrocampista 29enne, invece, da capire quale sarà il futuro della Sampdoria. Sembra che siano buone le possibilità che il club di Genova riesca ad iscriversi al prossimo campionato di serie B, dopo l’acquisizione del club da parte di Radrizzani. Dunque è probabile una trattativa tra rosanero e blucerchiati per il ritorno del calciatore in Sicilia. Il suo contratto è però molto oneroso e la Sampdoria non farà sconti. Anche perché, non è escluso che Verre rientri nei piani di un progetto vincente che prevede il ritorno immediato in serie A. Ergo, il ragazzo potrebbe trattenersi a Genova e fare un campionato da protagonista. Vido, Masciangelo e Bettella non hanno invece convinto e il Palermo non ha intenzione di intavolare trattative con i club di appartenenza. Il loro futuro, è quindi tutto da scrivere con altri prestiti alla finestra. Questione di giorni, e il destino di Verre, Tutino, Sala ed Elia sarà più chiaro.