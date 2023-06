Palermo, accordo di sponsorizzazione con la Sibeg Coca Cola

Il Palermo e Sibeg Coca-Cola insieme per la stagione calcistica 2023-2024. Una nuova prestigiosa partnership porterà il noto brand a fianco del club rosanero, grazie all’accordo di sponsorizzazione con Sibeg, l’azienda protagonista del panorama produttivo ed economico della Sicilia, che dal 1960 produce, sviluppa e distribuisce in Sicilia tutti i prodotti a marchio The Coca-Cola Company.

L’iniziativa di partnership tra l’impresa siciliana e il Palermo coinvolgerà i brand Coca-Cola e Powerade e si svilupperà con varie modalità riguardanti in particolare la sfera della visibilità e dell’experience allo stadio.

«Siamo particolarmente lieti di annunciare questa nuova collaborazione con il Palermo Fc - ha affermato l’amministratore delegato di Sibeg, Luca Busi - la nostra azienda è da sempre vicina ai valori dello sport: i nostri prodotti uniscono le persone nel segno della condivisione e del divertimento. È per noi motivo d’orgoglio avviare questa partnership con una delle più prestigiose e antiche società calcistiche del nostro Paese. Il nostro auspicio è quello di sostenere il club palermitano, accompagnandolo nella scalata alla massima serie».

«Coca-Cola è uno dei brand più celebri al mondo e da decenni accompagna intere generazioni di tifosi, vivendo con loro tutte le emozioni dello sport - ha dichiarato Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo Fc - Per questo siamo molto orgogliosi che, grazie a un’eccellenza dell’imprenditoria siciliana come Sibeg, il Palermo possa contare su questa collaborazione, che accompagna il club nel suo percorso di crescita verso risultati sempre più grandi».