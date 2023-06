Palermo, tentativo per l'attaccante Coda: a centrocampo piace Henderson

Giorni di lavoro intenso in casa Palermo. Un mercato ancora esplorativo, quasi teorico. Richieste di informazioni e una sola trattativa praticamente chiusa: quella che porterà Lucioni ad essere un nuovo calciatore rosanero. Ma il cantiere è ancora aperto e l’obiettivo, adesso, è cercare una spalla di Brunori.

Il club di viale del Fante guarda in casa Genoa. L’interesse per Massimo Coda, attaccante esperto di categoria, è concreto. A 34 anni, il centravanti vorrebbe dimostrare il suo valore anche nella massima serie, ma il club di Genova è più orientato ad una cessione a titolo definitivo. Alla finestra c’è Rinaudo, direttore sportivo dei rosanero, pronto a battere la concorrenza.

In questa stagione con i rossoblù ha segnato 10 gol in 31 presenze, impreziositi anche da 6 assist. In serie B 246 presenze e 111 reti. Numeri importanti che raccontano di un calciatore a misura per la categoria.

L’altro collega di reparto osservato speciale dal Palermo è Andrea Favilli. Nonostante gli infortuni è riuscito a segnare ben 9 gol con la maglia della Ternana. Gli umbri non vogliono però rinnovare il prestito e il Genoa, proprietario del cartellino, considera l’attaccante in uscita. Vorrebbe cederlo però a titolo definitivo, una soluzione che potrebbe anche non piacere al club rosanero, che comunque monitorerà nei prossimi giorni la situazione del 26enne. In attacco sempre validi, poi, i profili di Tramoni e Nasti.

Rinaudo non guarda però solo al reparto offensivo: per il centrocampo il nuovo nome è quello di Liam Henderson, centrocampista classe 1996 dell’Empoli. Secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbe stato un contatto tra la dirigenza rosanero e l’agente del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. Nato in Scozia, è un giocatore versatile che può giocare da vertice basso o da mezzala. In casi estremi anche da trequartista. E proprio la sua grande duttilità potrebbe fare al caso del Palermo, che ha bisogno di giocatori funzionali e disponibili. Al momento, nessuna novità per Bisoli del Brescia. Nelle ultime ore filtra che il club lombardo vorrebbe provare a trattenere il suo pupillo anche in Lega Pro. Ergo, la trattativa con il Palermo sembra essersi un attimo raffreddata.

Sul fronte cessioni, in bilico il futuro per Soleri, Damiani e Broh. Il mercato non è ancora iniziato, i cancelli saranno aperto dal primo luglio. Ma i telefono sono già bollenti.