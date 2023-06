Commercialisti nel pallone, la squadra di Palermo alle finali di Milano

Rinata 10 anni fa grazie alla spinta di Salvo La Licata, ex factotum della squadra che nel 2000 ha vinto lo scudetto, la squadra di calcio dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Palermo, è approdata alle finali nazionali che si terranno a Milano da giovedì a sabato, per la conquista dello scudetto. La semifinale è contro i colleghi baresi: in campo giovedì alle 17.

Dopo aver superato agli ottavi i colleghi di Nocera, domenica i rosanero hanno superato con un secco 4-1 i colleghi di Trani (dopo il pareggio all’andata in trasferta). Dopo il triennio sotto la sapiente guida di Ignazio Arcoleo, il mister dei “picciotti” che per motivi familiari si è dovuto mettere da parte, la squadra ora guidata da Alessandro Tortorici, allenatore/giocatore, insieme agli storici colleghi come Andrea Favatella, Manfredi Muscolino e Giorgio Butticè. Grazie all’innesto, negli anni, di qualche giovane praticante, il team ha disputato una stagione esaltante, con un gruppo affiatato di ben 30 elementi. “Al di là dei risultati sportivi, sempre importanti e motore trainante per la continuità della squadra, quello che più ci lega è il piacere di stare insieme e condividere, dopo lo stress della giornata lavorativa, due ore serali di sano divertimento inseguendo il pallone”, racconta Salvo La Licata.

Il Consigliere delegato dell’ordine Massimo Ferrante manifesta grande interesse e apprezzamento per l'impegno e i risultati ottenuti che sono di esempio per l'intera categoria: ”il senso di appartenenza e di coesione sono il volano imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi non solo sportivi”, spiega. “L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Palermo”, aggiunge il presidente Nicolò La Barbera, “non solo tifa per la propria squadra, ma assicura un costante e concreto appoggio ai propri ragazzi”.