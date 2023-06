Palermo, pronto un biennale per Lucioni: si raffredda l'interesse per Cistana

Fabio Lucioni firmerà un biennale con il Palermo. Il difensore di proprietà del Lecce sarà un nuovo giocatore rosanero con un contratto che lo legherà al club fino al 2025. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma del 35enne, che in questa stagione ha guidato la difesa del Frosinone. Acquisto importante per il club di viale del Fante, che andrà dunque a rinforzare un reparto che ha dimostrato la sua fragilità nel corso di tutto il campionato.

Gli obiettivi per il pacchetto arretrato difensivo, tuttavia, non si fermano qui. Nel mirino del club continuano ad esserci Pietro Ceccaroni e Andrea Cistana, con quest’ultimo però finito un po’ indietro nella lista di Rinaudo.

A centrocampo, si continua a lavorare intensamente per Dimitri Bisoli, centrocampista del Brescia. La trattativa è nel vivo e in via di definizione. Il direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo, lavora anche per rinforzare le fasce. Il primo nome in tal senso è quello di Giacomo Quagliata, palermitano di nascita che ha giocato in serie A nell’ultima stagione con la maglia della Cremonese. Non sarebbe un giocatore bandiera, visto che non ha mai indossato la casacca rosanero, nemmeno nelle giovanili. L’altro nome forte è quello di Salvatore Molina del Bari: quest’anno con i pugliesi ha trovato poco spazio e potrebbe accasarsi altrove. Il suo contratto scadrà il prossimo 23 giugno e arriverebbe dunque a parametro zero. Altro profilo che piace è quello di Niccolò Corrado, passato già da Palermo e impegnato con la maglia della Ternana nell’ultimo anno di serie B. Per l’attacco, i nomi sono sempre gli stessi: Marco Nasti, Massimo Coda e Andrea Favilli. Nessuna trattativa, al momento, ma solo un forte interesse.

