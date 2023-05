Palermo, Mateju suona la carica: «Ce la faremo tutti insieme»

Non sempre elegante negli interventi ma spesso efficace. Parliamo di uno dei protagonisti, fin qui, della stagione del Palermo, ovvero Ales Mateju. Il difensore ceco oggi con post su instagram dimostra grinta anche fuori dal campo: “Inizia una settimana importante - scrive il giocatore -. Tutti insieme ce la faremo”.

Un messaggio ermetico ma carico di significato, di uno che vuole giocarsi i playoff per la serie A. Per farlo serve battere quella che fu la sua ex squadra nella stagione 2018-2019. Annata in cui, insieme a Corini (che sedeva sulla panchina delle Rondinelle), riuscì a raggiungere la promozione nella massima serie.

Ventidue presenze per un totale di 1602 minuti; il necessario per mettere la sua firma sul salto di categoria. E in A, il 26enne fece addirittura meglio con 31 apparizioni impreziosite da un gol.

Mateju ha il sangue freddo che ci vuole per giocare certe partite, lui che è diventato un faro nella difesa dei rosanero. Trentadue presenze in questa stagione, tutte da titolare. Per due volte non è stato convocato e solo in una occasione è rimasto a guardare i suoi compagni dalla panchina. Dopo Pigliacelli e Nedelcearu è il giocatore con più minuti giocati in stagione (2803).

Corini punta su di lui, come quella volta a Brescia. Dalla difesa al centrocampo: tra chi sente il peso della responsabilità e lo palesa sui social c’è anche Jacopo Segre. Il video del suo gol contro il Cagliari è una didascalia “forte” e chiara: “La grinta giusta per affrontare una settimana decisiva”. Settimana in cui sono previsti altri due allenamenti, compresa la rifinitura, prima del match infuocato del Barbera previsto per venerdì alle ore 20.30. Per la mezzala piemontese sono stati 4 i gol in stagione (l’ultimo segnato a Cagliari); è il centrocampista ad aver segnato più reti in rosa e il suo “fiuto” potrebbe essere decisivo anche contro il Brescia.

