Palermo, a Cagliari 250 tifosi rosanero: ecco come seguire la partita in tv e streaming

Il derby delle Isole che ricorda la serie A. Quella di Cagliari è sicuramente la trasferta più complicata dal punto di vista logistico per i supporter del Palermo, dal momento che raggiungere la Sardegna comporta inevitabilmente prendere un volo. Nonostante questo saranno poco più di 250 i tifosi rosanero che seguiranno la squadra di Corini all'Unipol Domus Arena dove alle 14 i rosanero affronteranno la squadra di Ranieri per la 37esima giornata del campionato di serie B.

Tifosi arrivati sia da Palermo che da Roma ma anche da Bologna o da altre zone del centro nord. Altri anche con voli diretti da Milano. A quest’ultimi si uniranno anche i residenti in Sardegna, dove non sono pochi i palermitani che lavorano e vivono.

Dove vedere Cagliari-Palermo

Per tutti coloro che vorranno vedere la partita, sarà visibile in tv sul canale 251 di Sky, oltre che in streaming su Sky Go, Dazn, Helbiz Live e Now Tv, per tutti gli abbonati a queste piattaforme. Sarà inoltre possibile - come ogni turno - seguire la diretta testuale del match su Gds.it e gli aggiornamenti nel corso di Tgs Studio Stadio.

Cagliari-Palermo, aggiornamenti su Tgs Studio Stadio

La puntata di Tgs (canale 12 del digitale terrestre)I avrà inizio mezzora minuti prima dell’inizio del match, in questa caso dunque alle 13.30. Dopo la conclusione della partita, invece, si andrà avanti con i commenti e le analisi a caldo per altri quindici minuti. Il pre-partita, invece, sarà arricchito dalle immagini che arriveranno dall’Unipol Domus Arena con il riscaldamento dei giocatori e gli spettatori che man mano riempiranno gli spalti dell’impianto cagliaritano.

Assieme a Cinzia Gizzi, padrona di casa del salottino calcistico di Tgs, in studio ci saranno Italo Cucci, direttore editoriale di Italpress, da tre anni ormai ospite fisso della trasmissione della tv del Giornale di Sicilia; Umberto Calaiò, collaboratore scouting della Salernitana nonché ex ds del Marsala, e Giovanni Di Marco. Come sempre, diversi gli ospiti che si alterneranno in videocollegamento con gli studi di via Lincoln: ci sarà il giornalista del Corriere dello Sport Paolo Vannini e il collega Carlo Pizzigoni che ha collaborato con La Gazzetta dello Sport e il Guerin Sportivo e adesso è in libreria con il libro «Locos por el futbol», edito da Sperling & Kupfer, un volume dedicato ai fenomeni del calcio sudamericano, da Pelè a Messi; Elena Amico, giovane e innovativa chef del ristorante Sesto Canto a Palermo che ha studio al liceo Classico, poi Scienze politiche, ma ha avuto sempre il pallino della cucina; e ancora Patrizia Cavallaro e Raffaele Viscuso che il 14 aprile scorso hanno pubblicato su tutte le piattaforme digitali il brano e il video di «Insieme» (con la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta), un pezzo che nasce anche per volontà dell’Associazione Maris - Malattie reumatiche infantili sicilia - di dare voce e risposte ai bambini che soffrono di queste patologie; il ginecologo-scrittore Giuseppe Valenti, autore di un giallo sui-generis dal titolo «Un furto incredibile. Chi ha rubato i miei ovociti?» (Spazio Cultura Edizioni); e Pierpaolo Petta, fisarmonicista che sabato 20 maggio sarà di scena Al Convento di Palermo con la sua «Viaggio di un Arbëresh». Alla postazione interattiva ci sarà Gabriele Messina: a lui il compito di raccogliere i messaggi, le domande e gli spunti che i telespettatori invieranno tramite WhatsApp durante il match (al numero 3351356928).

