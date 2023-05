Palermo, le probabili formazioni: assente Brunori, dubbi in attacco

Qualche incertezza per il reparto avanzato ma per il resto Eugenio Corini ha le idee chiare. Il tecnico del Palermo si è preso ancora qualche ora di tempo per decidere chi schierare in avanti contro il Cagliari, lì dove la squadra dovrà fare a meno del capitano Brunori, squalificato dal giudice sportivo, che comunque partirà lo stesso con i compagni alla volta della Sardegna per la 37esima giornata del campionato di serie B.

Subito dopo la conferenza, la squadra si è imbarcata sul pullman per raggiungere l'aeroporto e da lì un volo charter direzione Cagliari. Se prima della sentenza della Corte d'Appello (restituiti 2 punti alla Reggina) la gara di Cagliari era delicata in fatto di rincorsa ai play-off, ora lo è diventata ancora di più. Il Palermo si è preparato bene, ha ricevuto l'affetto e la carica dei suoi tifosi, in tremila al Barbera mercoledì pomeriggio. Ma ora la palla passa al campo del Domus Unipol Arena, dove domani alle 14 Cagliari e Palermo si incroceranno per una sfida da zone alte.

Il Cagliari vuole il quarto posto, dice Ranieri: il Palermo si accontenterebbe di mantenere l'attuale posizione. Rispetto agli allarmi di inizio settimana, Corini può tirare un sospiro di sollievo: ha recuperato sia Gomes che Nedelcearu, in panchina potrà portare Stulac e probabilmente Saric recuperato prima del previsto. Partirà anche Aurelio sebbene in mattinata abbia accusato uno stato febbrile. Si va verso la conferma della squadra che ha battuto la Spal ma con un solo dubbio: uno tra Vido e Soleri affiancherà Tutino per sostituire lo squalificato Brunori. In casa Cagliari c'è entusiasmo, la prevendita procede a gonfie vele e anche la squadra di Ranieri ha ricevuto un bagno di folla nell'amichevole giocata ad Oristano. Ranieri deve fare i conti con qualche assenza, sebbene abbia recuperato Nandez, Pavoletti, Rog e Dossena. Assenti sicuri Falco (stagione finita) e Altare (squalificato). Nel suo 4-3-1-2 Ranieri potrebbe avere un solo dubbio su chi schierare in avanti con Mancosu e Lapadula: Prelec o Luvumbo, quest’ultimo in grande spolvero nell'amichevole di mercoledì con la Tharros (tripletta).

Le probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Obert, Dossena, Azzi; Nandez, Makoumbou, Kourfalidis; Mancosu; Prelec, Lapadula.

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala; Tutino, Soleri

