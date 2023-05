Cagliari-Palermo, i precedenti: solo 2 vittorie in Sardegna per i rosanero, l'ultima nel 2015

Brunori assente e precedenti negativi: a Cagliari sarà una trasferta dura, lo dicono i numeri e le assenze. Palermo e Cagliari, il cosiddetto "derby della Isole", si è disputato complessivamente 54 volte e la squadra Sarda ha vinto in 27 occasioni, con 14 pareggi: i rosanero si sono imposti soltanto 13 volte.

All’Unipol Domus (il vecchio Sant'Elia), il Palermo però ha vinto soltanto due volte, entrambe in serie A: nel 2007 grazie ad un gol di Zaccardo e nel 2015 grazie ad una rete di Vasquez. La partita si è giocata in tutte le categorie, in serie A, in serie B, in serie C e anche in Coppa Italia.

Lunga la storia delle partite tra Palermo e Cagliari, la prima volta che le due squadre si affrontarono era il campionato 1954-55. In serie B, eccezion fatta ovviamente la gara di andata, giocata al Barbera e vinta 2-1 dai rosanero con gol di Brunori e Segre, (che decretò poi l'esonero di Liverani), l'ultima volta fu nel 2003-2004 con la vittoria del Cagliari per 3 a 2. Sulla panchina dei sardi sedeva Eddy Reja, in quella rosanero Guidolin ed il Palermo andò in rete con una doppietta di Gasbarroni. C'è un fatto curioso che lega Cagliari e Palermo nella sfida di domani e riguarda il direttore di gara.

Il designatore negli scorsi giorni ha infatti stabilito che sarà Valeri a dirigere il match. Quest’ultimo ha incontrato il Palermo svariate volte ma nelle ultime tre volte l'avversario di turno è stato sempre il Cagliari. Con Valeri il Palermo ha vinto 3 volte e pareggiato 4 mentre in 9 occasioni è uscito sconfitto. Le statistiche non sono nemmeno positive per il Cagliari che è stato arbitrato da Valeri 25 volte, in 7 volte i sardi hanno vinto, 10 pareggi e 8 le sconfitte. Ranieri sostiene che un Palermo senza il suo bomber capitano sarà un piccolo vantaggio per il suo Cagliari ma i ragazzi di Corini proveranno in tutti i modi a uscire con un risultato positivo in terra sarda, che sarebbe un segnale chiaro per l’obiettivo playoff.

