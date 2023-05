Il Palermo recupera Gomes ma non Nedelcearu, nel Cagliari pronti Nandez e l'ex Viola

Gomes e Stulac ci saranno, Nedelcearu forse. Nel Cagliari fuori Falco, ma si prova per Nandez. Palermo al Barbera, Cagliari in tour per la Sardegna. Si preparano così le due squadre per la gara di sabato alle ore 14, valevole per la penultima giornata di campionato.

Bagno di folla per i rosanero ieri per l'allenamento a porte aperte ma la squadra di Ranieri non è da meno. Circa 3000 i tifosi al Barbera e quasi 2000 quelli che hanno assistito all’amichevole di Lapadula e compagni giocata ad Oristano contro la Tharros, squadra di Eccellenza. Ai 12 gol del Palermo contro la squadra under 17 rosanero, ha risposto il Cagliari che ha vinto per 9-0 con la tripletta di Luvumbo e una doppietta di Millico in un test che ha visto muoversi molto bene l’ex rosanero Nicolas Viola, in ripresa dopo l’infortunio. E ad Oristano Ranieri ha fatto le prove generali anche per il ritorno da titolare dell’ex centrocampista rosanero, all’occorrenza anche trequartista o mezz’ala, in campo pochi minuti a Perugia dopo la lunga assenza dal mese di dicembre. Ieri buone indicazioni anche sul piano della tenuta atletica.

C’è grande attesa a Cagliari dove la prevendita procede a gonfie vele: i tifosi rossoblù, dopo una stagione iniziata in sordina, cercano di spingere la squadra a conquistare la serie A dalla porta di servizio cioè dai playoff. A cominciare dal match contro il Palermo dove Ranieri ha una certezza: non potrà più disporre di Falco che è stato sottoposto ad un intervento di meniscectomia esterna al ginocchio sinistro. Stagione finita per il giocatore di proprietà della Stella Rossa. Al suo posto l’idea di Ranieri è quella di affidare a Mancosu la fase d’attacco visto anche che il giocatore appare in grande spolvero.

Dopo la botta al ginocchio subita a Perugia sospiro di sollievo invece per Nandez, che non dovrebbe presentare gravi problemi e che ha già iniziato a lavorare ad Assemini seppur in maniera personalizzata. Il giocatore ha accusato un forte dolore e l’articolazione sembra rispondere bene ma se il centrocampista sudamericano non dovesse farcela pronto il giovane Kourfalidis che appare galvanizzato anche dalla rete segnata contro la squadra di Castori. Dossena e Rog rientreranno dalla squalifica, mentre sarà fermo Altare squalificato. Da valutare Pavoletti che dopo l’infortunio rimediato contro la Ternana è rimasto a riposo per recuperare dalla distorsione alla caviglia: il giocatore vuole esserci sabato.

In casa Palermo gli unici assenti nella seduta di ieri (oltre Saric, Elia e Di Mariano) erano Lancini e Nedelcearu: il primo è alle prese con una faringite accompagnata da febbre. Il difensore rumeno, invece, ha svolto un lavoro differenziato in seguito all’affaticamento muscolare riscontrato nei giorni scorsi. Lo staff medico tuttavia appare cautamente ottimista per un suo recupero in vista della trasferta di Cagliari. Se partirà titolare o meno è tutto ancora da verificare: in caso di sua assenza, pronto Bettella. Buone notizie invece arrivano per il centrocampo dove ieri sia Gomes che Stulac hanno giocato un tempo. Il francese appare recuperato dall’infiammazione al tendine d’Achille e dovrebbe partire titolare in Sardegna. Stulac invece probabilmente sarà convocato ma difficilmente partirà titolare: ieri il centrocampista sloveno si è mosso bene ma va cercata la migliore condizione atletica.

